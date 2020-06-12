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’de vakalar 2 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
ABD’de vakalar 2 milyonu geçti
Dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 421 bin 671'e, vaka sayısı 7 milyon 546 bin 567'ye ulaşırken ABD, küresel salgında hala en fazla ölüm ve vakanın görüldüğü ülke konumunda yer alıyor. Ülke genelinde 2 milyon 81 bini aşkın kişi enfekte oldu. 115 bin 786 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin Eylül ayında 200 bini geçebileceği belirtiliyor. Ancak 21 eyalette yasaklar kalkıyor. Miami'de ise kumsallar açılıyor.
Çin: Ölü yok. Son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka var.
Güney Kore: Son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 45 yeni vaka var.
Brezilya: Can kaybı 40 bin 276'ya, vaka sayısı ise 787 bin 489'a yükseldi.
İran: Haziran'da günlük vaka artışı 3 binleri buldu. Mayıs'taki artış iki katına çıktı. Ülkede ikinci dalga süreci yaşanıyor.
Nijerya: Bir iş yerinde çalışan 104 işçide virüs tespit edildi.
Rusya: Vakalar yarım milyonu geçti.
Hindistan: İyileşenler vakaları geçti.
Yeni Zelanda: 20 gündür vaka yok.
Avustralya: Black Lives Matter gösterilerine katılanlarda Kovid-19 pozitif çıktı.
Latin Amerika: Ölümler 70 bini geçti.
Meksika: Günlük vaka artışı 4 bin 883 ile en yüksek seviyede oldu. Ölü sayısı ise 15 bini aştı.

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ABD’de vakalar 2 milyonu geçti
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