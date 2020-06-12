ABD’de vakalar 2 milyonu geçti

Dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 421 bin 671'e, vaka sayısı 7 milyon 546 bin 567'ye ulaşırken ABD, küresel salgında hala en fazla ölüm ve vakanın görüldüğü ülke konumunda yer alıyor. Ülke genelinde 2 milyon 81 bini aşkın kişi enfekte oldu. 115 bin 786 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin Eylül ayında 200 bini geçebileceği belirtiliyor. Ancak 21 eyalette yasaklar kalkıyor. Miami'de ise kumsallar açılıyor.Ölü yok. Son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka var.Son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 45 yeni vaka var.Can kaybı 40 bin 276'ya, vaka sayısı ise 787 bin 489'a yükseldi.Haziran'da günlük vaka artışı 3 binleri buldu. Mayıs'taki artış iki katına çıktı. Ülkede ikinci dalga süreci yaşanıyor.Bir iş yerinde çalışan 104 işçide virüs tespit edildi.Vakalar yarım milyonu geçti.İyileşenler vakaları geçti.20 gündür vaka yok.Black Lives Matter gösterilerine katılanlarda Kovid-19 pozitif çıktı.Ölümler 70 bini geçti.Günlük vaka artışı 4 bin 883 ile en yüksek seviyede oldu. Ölü sayısı ise 15 bini aştı.