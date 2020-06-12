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Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
Bilim insanları, "kuantum dolanıklığı" adı verilen fenomeni test etmek üzere 15 trilyon atomu sıcak gaz karışımında birleştirmeyi başardı. İspanya'daki Foton Bilimi Enstitüsü'nden (ICFO) araştırmacılar, deney için küçük bir cam tüp içinde buharlaştırılmış rubidiyum ile durağan haldeki nitrojeni 177 dereceye kadar ısıttı. Araştırmacılar, kaotik halde dolaşan atomların dönüş ve birbirine bağlanma hareketlerini inceledi. Deneyde, atomların etkileştiği sıcak karışım içinde, saniyenin binde biri kadar sürede 15 trilyon atom birbirine bağlandı" dedi.
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Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
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