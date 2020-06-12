Fransa soykırım tarihi ile yüzleşiyor

Açıklamada, devlet sırlarının korunması ve bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme arasında bir dengenin oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Graner'in soykırıma ilişkin araştırmalarını yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için bu arşivlere erişim konusunda meşru gerekçesi olduğu kaydedilen açıklamada, Kültür Bakanlığının 3 ay içerisinde bu arşivleri Graner'e açması gerektiği belirtildi.





Graner'in avukatı Patrice Spinosi, yaptığı açıklamada, "Tarih ve hukuk açısından bu bir zaferdir. Bundan sonra Graner gibi araştırmacılar, Fransa'nın 1994 ve 1995'te Ruanda'daki rolüne ışık tutabilmek için Mitterand'a ait arşivlere erişebilecek." dedi.

Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de söz konusu arşivlere erişim talebini reddetmişti.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.





Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.





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