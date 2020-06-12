Hafter’in can damarı alındı

Son haftalarda başarılı operasyonlara imza atan Libya ordusu, Öfke Volkanı Operasyonu kapsamnında darbeci Halife Hafter'in kullandığı ana ikmal yolunu aldı. Ülkenin güneyi ile batısı arasındaki 350 kilometrelik yolun Trablus'a düzenlenen saldırıyı desteklemek amacıyla milis, silah ve mühimmat göndermek için Hafter'ih bir yıldır kullandığı kaydedildi.Geçen hafta Libya ordusunun Hafter milislerinden temizleyerek ele geçirdiği Terhune kentinde de toplu mezar bulundu. Çıkarılan naaşlara otopsi yapılacağı dile getirildi. Bölgede daha fazla toplu mezarın yer aldığı düşünülüyor. Öte yandan, TSK, Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınları temizleme çalışmalarına başladı.