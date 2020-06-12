İngiltere'de heykel krizi! "Tarihimizi sansürleyemeyiz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ırkçılık karşıtı göstericilerden korunmak için heykeli metal plakalarla çevrelenen Winston Churchill'in hedef haline getirilmesinin "saçma ve utanç verici" olduğunu bildirdi.

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda "Churchill'in Parlamento Meydanı'ndaki heykeli onun bu ülkeyi ve bütün Avrupa'yı ırkçı ve faşist bir tiranlıktan koruma başarısının hatırlatıcısıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Bu milli anıtın bugün göstericilerin saldırısı riski altında olması saçma ve utanç vericidir." ifadesini kullanan Johnson, Churchill'in bugünkü nesillere kabul edilmez gelecek görüşleri olmakla birlikte bir anıtı hak eden bir kahraman olduğunu vurguladı.

"TARİHİMİZİ SANSÜRLEYEMEYİZ"

Heykellerin bütün hatalarıyla İngiltere tarihinin parçası olduğunu belirten Johnson, "Onları yıkmak tarihimiz hakkında yalan söylemek ve gelecek nesillerin eğitimini fakirleştirmek olur. Tarihimizi yeniden düzenleyemeyiz veya sansürleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili olarak da Johnson, bunların şiddete niyetli aşırı unsurların kontrolüne geçtiğini belirterek, "Polise yönelik saldırılar ile geçen hafta boyunca şahit olduğumuz ayrımsız şiddet eylemleri hoş görülemez ve iğrenç."görüşünü dile getirdi.

JOHNSON HALKI GÖSTERİLERDEN UZAK DURMAYA ÇAĞIRDI

Brexit Partisi lideri Nigel Farage da Twitter'dan yayımladığı mesajda Churchill heykelinin metal panolarla çevrilmesinin "güruha teslim olmak" anlamına geldiğini savundu.

HEYKELLERE KORUMA

Ülkenin 1940-1945 ve 1951-1955 yıllarında iki dönem başbakanlığını yapan Churchill'in heykelinin üzerine pazar günü yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde "O bir ırkçıydı" yazılmıştı.

Heykeli bugün yapılacak gösterilerde benzer bir saldırıdan korumak için harekete geçen yetkililer, İngiliz siyasetçinin parlamentonun karşısında bulunan heykelini metal plakalarla çevreledi.

Tedbirler kapsamında başbakanlık önündeki şehitler anıtı ile Trafalgar Meydanı'nda bulunan Kral 2. James ve ABD'nin kurucusu George Washington'a ait heykeller de plakalarla çevrelendi.

İngiltere'de Bristol kentindeki bir köle tacirine ait heykel, göstericiler tarafından devrilip denize atılmış, Londra'da da bir köle sahibini tasvir eden heykel yetkililerce kaldırılmıştı. Son olarak da dün izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilmişti.

Irkçılık karşıtı aktivistler ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.

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