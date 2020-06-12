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'da ve zanlısı yakalandı

'nın başkenti bölgesinde, " ve " iddialarıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin tesisatçı olarak çalıştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Zanlı, 2013, 2015 ve 2020'de üç kadını tecavüz ederek öldürdü. Ocak ayında da bir eve girerek, 10 yaşındaki kıza tecavüz etti." ifadelerine yer verildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.6.2020 18:00 Son Güncelleme: 12.6.2020 18:32 ABONE OL
Rusya'da seri cinayet ve tecavüz zanlısı yakalandı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde seri cinayet ve tecavüz zanlısının yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin tesisatçı olarak çalıştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Zanlı, 2013, 2015 ve 2020'de üç kadını tecavüz ederek öldürdü. Ocak ayında da bir eve girerek, 10 yaşındaki kıza tecavüz etti." ifadelerine yer verildi.

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Suçların Rusya'nın Stupino ve Kaşirsk bölgelerinde işlendiği bildirilen açıklamada, zanlının, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

Şüphelinin başka benzer suçlar işleyip işlemediği konusunda soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Rusya'da seri cinayet ve tecavüz zanlısı yakalandı
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