Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cuma namazına bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Son dakika haberine göre; Afganistan'da Cuma namazına bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil'deki saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Afganistan'da daha önce de birçok kez Cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı henüz üstlenen bir terör örgütü olmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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