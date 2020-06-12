Trump: Seattle iç teröristlerin eline geçti

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde radikal sol örgütler üzerindeki tartışmalar büyüyor. Washington'ın Seattle kentindeki göstericiler, belediye ve meclis binalarını işgal etti. Silahlandıkları da bilinen bu gruplar meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası astı. Bu gelişmelere ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.







'ŞEHRİ GERİ ALIN'

Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'ı eleştiren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin" çağrısında bulundu. Trump, "Radikal solcu Demokratlarca yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" diye konuştu.







ANTIFA YİNE GÜNDEMDE

Floyd'un ölümünün ardından "Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, birçok büyük şehre Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti. Trump ise olayların ardında, "Antifa ve radikal sol grupların" olduğunu söylemiş ve bu grupları "terörist" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Resmi kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizme karşı gelen aşırı sol grup ANTIFA hareketi, ABD'de 1980'lerden sonra ortaya çıkmıştı. Bu örgütün Suriye'de de terör örgütü YPG ile işbirliği içinde olduğu biliniyordu.



3.5 AY SONRA İLK SEÇİM MİTİNGİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 nedeniyle ara verdiği mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yeniden başlayacak. Son mitingini 2 Mart'ta yapan Trump, "Oklahoma, Kovid-19 ile mücadelede iyi iş çıkardı. İlk mitingi Cuma günü burada yapacağız" dedi.







'KARDEŞİM 20 DOLAR İÇİN ÖLMEYİ HAK ETMEDİ'

Polisin boğarak öldürdüğü George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından polis şiddetine ilişkin yapılan oturuma katıldı. Floyd, "Bugün burada sizlerle konuşarak kardeşimin ölümünün boşa olmadığına emin olmaya çalışıyorum" dedi. Kardeşinin 20 dolar için öldürüldüğünü vurgulayan Floyd, "O bunu hak etmedi. Adalet bekliyoruz" dedi.



KU KLUX KLAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLSİN

Trump yönetimine, siyahi ve göçmen karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ırkçı Ku Klux Klan'ı (KKK) terörist örgüt ilan etmesi çağrısıyla yarım milyondan fazla imza toplandı. Change.org'da başlatılan kampanya çerçevesinde, KKK'nin terörist örgüt ilan edilmesi çağrısına şimdiye kadar 565 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek verdi.







POLİSLERDEN BİRİ KEFALETLE SERBEST KALDI

George Floyd'un ölümüne neden olan dört polisten Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. 25 Mayıs'ta Minneapolis'teki gözaltı sırasında boynuna dizini basarak Floyd'un ölümüne neden olan Derek Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, diğer 3 polis Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng hakkında ise yardım ve yataklıktan dava açılmıştı.