ABD için korkutan tahmin! Eylül ayına kadar...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Avrupa'da durumun iyileşmesine rağmen küresel olarak kötüleşti. Bu salgını tamamen yenmek için küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğunu unutmamalıyız" dedi. Ghebreyesus, dünya çapında kaydedilen 5 bin 347 yeni ölümlerin 3 bin 681'nin Amerika kıtasında olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, şu anda dünyada araştırılmakta ve geliştirilmekte olan en az 136 Covid-19 aşısı çalışmasının olduğunu ve bu ilaçların en az 10'unun klinik deneylere tabi tutulduğunu açıkladı.