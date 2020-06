ABD için korkutan tahmin! Eylül ayına kadar...

VALİ CUOMO, "NEW YORK'TA SON 24 SAATTE 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD genelinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) vaka oranının en düşük kaydedildiği eyaletin New York olduğunu açıkladı. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta korona virüs vaka sayılarının, hastaneye başvuruların ve suni solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısının azalmaya devam ettiğini açıkladı. Cuomo,"Normalleşmenin başladığı ABD'de birçok eyalette yeni vakaların sayısı rekor seviyede artmaya başladı. Biz, ABD ve dünya genelinde kişi başına virüsün en hızlı yayıldığı eyalettik, şimdi ise ABD'de diğer eyaletlere göre enfeksiyon oranının en düşük olduğu eyaletiz. New York'ta son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti" dedi.

New York eyaletinde vaka sayısı 402 bin 912 olurken, korona virüs salgını nedeniyle kentte 30 bin 824 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.