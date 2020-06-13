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Giriş Tarihi: 13.6.2020 ABONE OL
Çavuşoğlu’ndan Almanya’ya çağrı
Alman "Spiegel" dergisine, Almanya'nın seyahat uyarısını uzatma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatma kararını eleştirdi. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenli seyahat ve konaklama için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildiren Çavuşoğlu, Almanya'ya, bu uyarının "mümkün olan en erken zamanda" kaldırılması çağrısında bulundu. "Bu karara ilişkin bilimsel gerekçeleri anlamamız zor" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, alınan önlemlerin "TÜV Süd" tarafından da denetlendiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:"Alman turistleri en sıcak şekilde selamlıyoruz. Turistler geri dönünceye kadar Kovid-19'a karşı her türlü hijyen önlemi alınacaktır. Türkiye'deki bütün tıbbi tesislerin hazırlanması garanti edilmektedir."
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Çavuşoğlu’ndan Almanya’ya çağrı
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