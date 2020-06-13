Çin'de yapılan kedi ve köpek eti denetimleri esnasında yetkililer dehşet verici görüntüler ile karşılaştılar. Bir depoda, 700'den fazla kedi bulundu. İhbar üzerine depoya intikal eden yetkililer, restoranlara satılmak için bekletilen kedileri kurtardı. Pişirmeye hazır bir şekilde istiflenen kedilerin sokağa salındığı öğrenildi. Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Shanxi eyaletinde yer alan Linfen şehrinde yapılan bu operasyon ile suçluların son anda yakanlandığı öğrenildi. Olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine "yemek olarak servis edilmeye hazır" halde tutulduğunu belirtti.
"YASAK SONRASI KAÇAK SATIŞ ARTTI"
Görgü tanığı, salgının ardından Çin hükümeti tarafından alınan kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklanması kararı sonrası kaçak satışların arttığını ifade etti. Denetimler sırasında yakalanan 700 kedinin sokağa sarıverildiği belirtildi. Salgının başladığı Çin'in, Şenzen şehrinde kenti 1 Mayıs'tan itibaren kedi ve köpek eti satışını yasaklandığı ilk kent olmuştu.
Çin'den kan donduran son dakika haberi: Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı! | Video
HASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANDAN İNSANA GEÇİYOR
Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor. Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin edildiğine dikkat çekilmişti.