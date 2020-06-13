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'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 398'e çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.6.2020 22:59 ABONE OL
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 398'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 526 artışla 194 bin 218'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 871'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 909 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 66 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 236 artarak 72 bin 808'e yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybı 29 bin 398 oldu.

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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi
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