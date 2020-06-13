Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

'taki üssüne füze saldırısı düzenlendi

’ın başkent ’ın kuzeyinde, askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.6.2020 00:39 Son Güncelleme: 14.6.2020 00:55 ABONE OL
Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Irak'ın başkent Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA