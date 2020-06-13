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Koronavirüste paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan virüs tüm dünyaya yayılmış ve milyonlarca kişiye bulaşmıştı. Alınan tedbirlerle virüsün bulaş sayısı azalmış ve dünya genelinde tekrar bir normalleşme adımı başlamıştı. Anca virüsün çıkış yeri olan Çin'de vakaların tekrar artmasıyla paniği yaşanmaya başladı. Çin yönetimi de çareyi tekrar tedbir almakla buldu. 'da da vaka sayısı 24 saatte rekor seviyeye ulaştı. Peki uzmanlar ne diyor? İkinci dalgaya karşı hangi önlemler alınmalı. İşte merak edilen soruların cevabı.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 19:32 Son Güncelleme: 13.6.2020 19:33 ABONE OL
Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

Salgının başlangıç noktası olan 'de iki yeni vaka görüldü. Bunun üzerine yetkililer bu iki kişinin gittiğini tespit ettikleri 6 ayrı gıda marketini kapattı. Ancak buralarda nasıl bir yayılıma neden olduklarına dair net bir açıklama yapılmadı. Bu iki kişinin de virüsü nereden aldıkları henüz tespit edilemedi.

Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

REKOR SAYIDA VAKA
, ülkede toplu taşıma faaliyetlerinin büyük kısmını açtı. Ofisler ve alışveriş merkezleri de yaklaşık 70 gün aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cuma günü 10 bin 956 yeni vaka görüldüğünü bunun şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Delhi'deki en büyük cami olan Jama Camii, ay sonuna kadar yeniden kapatıldı.

Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

AB DİKEN ÜSTÜNDE

Avrupa'da yeni vaka sayılarındaki artış yavaşlamış olsa da uzmanlar yine de riskine dikkat çekiyorlar.

Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu üyesi Stella Kyriakides yaptığı açıklamada "Gerekli olması halinde gevşettiğimiz tedbirleri geri almaya hazır olmak zorundayız" dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında ufak da olsa bir artış gözlemlenmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Merkel artış durumunda gerekli önlemler alınmazsa sağlık sisteminde yeni sorunlarla karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Merkezin direktörü Andrea Ammon bu noktada ayrıca, sosyal mesafe ve ellerin yıkanmasının önemini tekrar vurguladı.

Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

ABD İKİNCİ DALGAYLA KARŞI KARŞIYA

Amerika'da aralarında Teksas ve Arizona'nın da bulunduğu eyaletlerin yarısında yetkililer hastane kapasitelerinin dolmaya başladığına dikkat çekiyor. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, perşembe günü Alabama, Florida, Kuzey Carolina, Oregon ve Güney Carolina eyaletlerinde vaka sayılarında bugüne kadarki rekor artışlar kaydedildi.

Teksas'taki Austin Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Spencer Fox, "Salgının Amerika'da eyaletleri, şehirleri ve dünyada birçok noktayı teslim aldığına dair endişe verici işaretler görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

Amerika hali hazırda 113 binden fazla can kaybıyla salgında en çok ölümün ve vakanın görüldüğü ülke durumunda. Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı Ashis Jha, Amerikan CNN haber kanalına yaptığı değerlendirmede bu sayının Eylül ayında 200 binin üzerine çıkabileceğine işaret etti.

Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor
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Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor
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