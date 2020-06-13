Koronavirüste ikinci dalga paniği! Marketler kapatıldı hastanelerde doluluk artıyor

REKOR SAYIDA VAKA

Hindistan, ülkede toplu taşıma faaliyetlerinin büyük kısmını açtı. Ofisler ve alışveriş merkezleri de yaklaşık 70 gün aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cuma günü 10 bin 956 yeni vaka görüldüğünü bunun şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Delhi'deki en büyük cami olan Jama Camii, ay sonuna kadar yeniden kapatıldı.