Kovid-19 salgınında son durum

Dünya genelindeki ölü sayısı 426 bini vaka sayısı ise 7 milyon 670 bini geçti. Son günlerde vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişi enfekte oldu. Hastanelerin doluluğundan Kovid hastaları geri çevrilmeye başlandı. Toplam vaka sayısı 300 bini ölü sayısı ise 8 bini aştı.İki aydır yeni ölüm yok. Son 24 saatte 6'sı ithal 7 yeni vaka var. 65 aktif vaka kaldıCan kaybı 41 bini aştı. Toplam vaka 805 bini geçti.Son 24 saatte ölü sayısı 900 artarak 116 bin 63'e yükseldi.Vakalar 511 bini geçti.Kayıp 16 bine çıktı.Vakalar 14500'ü aştı.Vakalar 1.5 milyonu, ölümler de 70 bini aştı.12 gündür ölüm yok. Ülke normale dönüyor.