Seattle kavgası şiddetleniyor

ABD'de George Floyd isyanlarında ortaya çıkan radikal sol grubu Antifa'nın ele geçirdiği Seattle kenti üzerindeki kavga sürüyor. Trump "Anarşistlere izin yok" dedi. Eyalet Valisi de Trump'a "İşimize karışma" cevabını verdi ABD'de beyaz polisi memuru Derek Chauvin'in siyahi vatandaş George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından başlayan gösterilerin merkezine yerleşen Seattle kenti üzerinde kavga büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Seattle'de göstericilerin kentin Capitol Hill bölgesinde "otonom bölge" ilan etmesine ilişkin, yerel yöneticileri "yeterince sert hareket etmemekle" suçladı ve "Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Bu arada Floyd'u öldürmekle suçlanan Chauvin'in, hüküm giyse dahi 30 yılda toplam 1 ile 1.5 milyon dolara yakın emekli ikramiyesi alabileceği belirtildi. CNN televizyonu, Minnesota eyaleti yasalarına göre, ikinci derecede adam öldürmekten yargılanacak polisin suçlu bulunsa bile 50 yaşına kadar emekli maaşı için başvuru hakkının bulunduğunu bildirdi. Bu hakkını ancak yasa değişikliği ile kaybedebileceği vurgulandı.