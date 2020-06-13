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Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

Son Dakika Haberi: Dünya genelinde yeni tip tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyonu aştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.6.2020 19:56 Son Güncelleme: 13.6.2020 20:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 2 bin 857 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (842 bin 921), Brezilya (427 bin 610), Rusya (274 bin 641), İtalya (174 bin 865), Almanya (171 bin 900), Hindistan (159 bin 597), Türkiye (149 bin 102), İran (146 bin 748), Şili (137 bin 296) ve Peru (107 bin 133) oldu.

Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 801 bin 9'a ulaşırken, virüs nedeniyle 429 bin 956 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti
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Son Dakika Haberi: Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti
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