Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...

Bu sabah Ukrayna'da 3 farklı porno stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Polisler, uzun süre yaptıkları teknik takip sonrası, genç kızlara önce yöneticilik teklif eden, sonrasında ise ağlarına düşürdükleri bu kızları cinsel içerikli filmlerde oynatan birçok şüpheli gözaltına alındı. Kızların, yüksek maaşlara hayır diyemediği ve bu nedenle de stüdyolar ile uzun süre çalıştıkları ortaya çıktı.