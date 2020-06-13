Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...

Bu sabah Ukrayna'da 3 farklı porno stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Polisler, uzun süre yaptıkları teknik takip sonrası, genç kızlara önce yöneticilik teklif eden, sonrasında ise ağlarına düşürdükleri bu kızları cinsel içerikli filmlerde oynatan birçok şüpheli gözaltına alındı. Kızların, yüksek maaşlara hayır diyemediği ve bu nedenle de stüdyolar ile uzun süre çalıştıkları ortaya çıktı.
Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, yetişkin filmi stüdyolarına şafak vakti operasyon düzenledi. Nikolayev Emniyet Müdürlüğü?nden yapılan açıklamada, bir cinsel içerikli film şebekesine ait üç ayrı film stüdyosunda 70 kadar genç kız çalıştırdığı ve ayda 2,5 milyon grivna (yaklaşık 935 bin dolar) gelir elde ettiği belirtildi.
Son Dakika: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! 'Yabancılar porno izlesin diye...' | Video
İhbar üzerine şafak vakti operasyon düzenleyen polis, porno şebekesine ait bir çok kişiyi gözaltına aldı.
İNTERNETTEN TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR
Şebekenin çalıştıracağı kızları internette iş arayan ve özgeçmişini yayımlayan kızlardan seçtiği, söz konusu kişilere ulaşarak, önce firmada yöneticilik görevi teklif ettiği, bir süre sonra da genç kızları porno stüdyolarına götürdükleri belirtildi. Porno şebekesinin ağlarına düşürdükleri genç kızlara yüksek maaş karşılığında yabancılara yönelik porno yayınlarda oynamayı teklif ettiği belirtildi.