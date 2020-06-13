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Son Dakika Haberler: 'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...

Son Dakika Haberi... 'da şafak operasyonu ile Porno stüdyolarına toplu baskın düzenlendi. Yüz binlerce dolar gelir elde eden stüdyolarda genç kızların çalıştırıldığı ve önce firmalarda yöneticilik teklifi edip, sonrasında da yetişkin içerikli filmlerde oynattıkları ortaya çıktı. Ukrayna polisi tarafından, bu sabah baskın yapılan porno stüdyolarında 70'e yakın genç kızın çalıştığı tespit edildi. İşte, Ukrayna'nın Nikolayev kentinden gelen son dakika haberine ilişkin detaylar...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.6.2020 13:19 Son Güncelleme: 13.6.2020 13:31 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...

Bu sabah 'da 3 farklı porno stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Polisler, uzun süre yaptıkları teknik takip sonrası, genç kızlara önce yöneticilik teklif eden, sonrasında ise ağlarına düşürdükleri bu kızları içerikli filmlerde oynatan birçok şüpheli gözaltına alındı. Kızların, yüksek maaşlara hayır diyemediği ve bu nedenle de stüdyolar ile uzun süre çalıştıkları ortaya çıktı.

Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...

'nın Nikolayev kentinde polis, yetişkin filmi stüdyolarına şafak vakti operasyon düzenledi. Nikolayev Emniyet Müdürlüğü?nden yapılan açıklamada, bir içerikli film şebekesine ait üç ayrı film stüdyosunda 70 kadar genç kız çalıştırdığı ve ayda 2,5 milyon grivna (yaklaşık 935 bin dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Son Dakika: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! 'Yabancılar porno izlesin diye...' | Video

İhbar üzerine şafak vakti operasyon düzenleyen polis, porno şebekesine ait bir çok kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...

İNTERNETTEN TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Şebekenin çalıştıracağı kızları internette iş arayan ve özgeçmişini yayımlayan kızlardan seçtiği, söz konusu kişilere ulaşarak, önce firmada yöneticilik görevi teklif ettiği, bir süre sonra da genç kızları porno stüdyolarına götürdükleri belirtildi. Porno şebekesinin ağlarına düşürdükleri genç kızlara yüksek maaş karşılığında yabancılara yönelik porno yayınlarda oynamayı teklif ettiği belirtildi.

Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...
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Son Dakika Haberler: Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! Genç kızlara yöneticilik teklif edip...
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