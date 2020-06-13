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Son dakika: askerleri 'da 4 Filistinliyi yaraladı

askerleri, işgal altındaki 'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.6.2020 19:08 Son Güncelleme: 13.6.2020 19:11 ABONE OL
Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğin anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 4 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, çok sayıda göstericinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
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