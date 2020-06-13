Son dakika: Rusya'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yak-52 tipi hafif motorlu uçak, Samara bölgesindeki Bobrovka havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu yaparken düştü.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 52 yaşındaki öğretmen pilot ve18 yaşındaki öğrenci pilot yaşamını yitirdi. Uçağın, Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Derneğine (DOSAAF) ait olduğu belirtildi.

Son dakika: Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Brezilya ölü sayısında İngiltere’yi de geçti! Ünlü sahilde yapılan sembolik mezarlar yıkıldı!