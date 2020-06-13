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Son dakika: 'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

Son dakika haberi: 'nın Samara bölgesinde Yak-52 tipi hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.6.2020 13:49 Son Güncelleme: 13.6.2020 14:11 ABONE OL
Son dakika: Rusya'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yak-52 tipi hafif motorlu uçak, Samara bölgesindeki Bobrovka havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu yaparken düştü.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 52 yaşındaki öğretmen pilot ve18 yaşındaki öğrenci pilot yaşamını yitirdi. Uçağın, Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Derneğine (DOSAAF) ait olduğu belirtildi.

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Son dakika: Rusya'da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü
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