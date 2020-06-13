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: Rusya'dan 'ye kritik ziyaret! Masada ve var...

Gelen haberine göre; ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın 'yı görüşmek üzere 'ye geliyor.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 17:36 Son Güncelleme: 13.6.2020 17:43 ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya ve Suriye var...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor. Rus bakanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek. İstanbul'da gerçekleşecek bakanlar düzeyindeki görüşmenin içeriğinin Libya ve Suriye'deki son gelişmelerin olacağı belirtildi.

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye flaş Libya ziyareti! Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu yarın İstanbul'da | Video

13 OCAK 2020 MOSKOVA TOPLANTISI

Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta devreye giren ateşkesten bir gün sonra Moskova'da Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında ayrı ayrı görüşmeler yapıldı.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturdu. Rus heyeti ise Hafter ve siyasi müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamadı ve sabaha kadar süre istedi. Hafter, gece yarısı Rus muhataplarını da şaşırtarak sürpriz biçimde Moskova'daki müzakere masasından kalkarak Rusya'dan ayrıldı.

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Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya ve Suriye var...
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