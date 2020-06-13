Türkiye’den Sancak’a tıbbi yardım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine ulaştı. Yardımların teslim törenine katılan Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin yardım eli uzatmaya devam edeceğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Boşnak Milli Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic de Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen bu yardımların devam edeceği temennisinde bulundu. Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ise "Türk halkı ve devleti, yardıma her ihtiyacımız olduğunda yanımızda oldu" diye konuştu. AA