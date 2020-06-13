Ünlü dağ gorili kaçak avcı kurbanı

Uganda'da ülkenin ünlü gümüş sırtlı gorillerinden biri olan Rafiki öldürüldü. Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA) tarafından yapılan açıklamada, Rafiki isimli 25 yaşındaki gorilin kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü belirtildi. Bwindi Geçilmez Millı Parkı'nda yaşayan gorilin Nkruringo ailesinin lideri olduğu ve ölümünün grubun dağılmasına neden olabileceği belirtildi. Rafiki'nin ölümüyle ülke topraklarında yaşamaya alıştırılmış en eski tür olan Nkruringo ailesinden geriye sadece 17 gorilin kaldığı kaydedildi. UWA ekiplerinin 1 Haziran'da kaybolan gorili ölü halde bulması sonrası açılan soruşturma neticesinde 4 kaçak avcı gözaltına alındı. Avcılardan biri savunmasında, gorili öldürdüğünü itiraf ederek başka hayvan avlamak için gittiği ulusal parkta gorilin kendisine saldırması üzerine nefsi müdafaa yapmak zorunda kaldığını söyledi.Avcıların nesli tükenmekte olan bir türü öldürmekten suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası ya da 5.4 milyon dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi. Topraklarında 1000'den fazla dağ gorilini misafir eden Uganda, vahşi yaşam turlarından önemli bir gelir elde ediyor. DIŞ HABERLER