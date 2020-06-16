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'de 2 bin siyahinin katledildiği "linçler" kayıtlara geçmemiş!

'de köleliğin yasaklandığı 1865'ten sonra özellikle güney eyaletlerde 2 bin siyahinin "linç" edilmesinin kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 23:46 Son Güncelleme: 16.6.2020 23:49 ABONE OL
ABD'de 2 bin siyahinin katledildiği linçler kayıtlara geçmemiş!

Alabama merkezli Equal Justice Initiative (Ortak Adalet Girişimi) tarafından yapılan açıklamada, ülkede "yeniden yapılanma" olarak nitelendirilen 1865-1867'de 2 bin siyahinin "linç" yöntemiyle katledilmesinin kayıtlara geçirilmediği belirtildi.

Kuruluşun araştırmasına göre, 1865-1950'de 6 bin 500 siyahi linç edilirken, bu dönemde binlerce siyahi de taciz ve tecavüze uğradı.

ABD'de 2 bin siyahinin katledildiği linçler kayıtlara geçmemiş!

ABD'NİN "LİNÇ" TARİHİ
'de 1865'te 13. anayasa değişikliğiyle köleliğin yasaklanmasının ardından, durumu kabul etmeyen özellikle güney eyaletlerdeki beyaz ırkçılar, binlerce siyahiyi haksız yere suçlayıp hiçbir yargılama olmadan "linç" etti.

En yoğun linç olayları 1865-1877 döneminde görülse de bu süreç 1950'lerin başına kadar sürdü.

ABD'de 2 bin siyahinin katledildiği linçler kayıtlara geçmemiş!

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ VE "IRKÇILIK" TARTIŞMALARI
Minneapolis'te 46 yaşındaki , 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin ensesine basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

ABD'de 2 bin siyahinin katledildiği linçler kayıtlara geçmemiş!
ABD'de 2 bin siyahinin katledildiği linçler kayıtlara geçmemiş!
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ABD'de 2 bin siyahinin katledildiği "linçler" kayıtlara geçmemiş!
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