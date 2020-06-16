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'den 'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı yapıldı

'den 'daki toplu mezarlar için flaş bir çağrı yapıldı. Avrupa Birliği (AB), Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti. Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu bir hastane 106 ceset ve toplu mezarlar bulmuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.6.2020 10:12 ABONE OL
AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı yapıldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, toplu mezarların bulunmasının büyük rahatsızlık yarattığının altı çizildi.

Açıklamada, "Toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlular adalete teslim edilmeli." vurgusu yapıldı.

Libya'daki çatışmaya taraf olanlara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve şiddete son vererek ateşkes konusunda uzlaşma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönüş yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

TOPLU MEZARLAR BULUNMUŞTU

Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı yapıldı
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