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Ajanslar son dakika duyurdu! orayı havaya uçurdu! Kim 'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

ve arasındaki broşür krizinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kzuey Kore lideri Kim 'un kız kardeşinin "Çöküşüne şahit olacaksınız" dediği Kore-İrtibat Bürosu havaya uçuruldu. Ajanslardan gelen son dakika habere göre; Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu’nu imha etti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.6.2020 11:14 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:13 ABONE OL
Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

, Kaesong kentinde fiili bir elçilik olarak işlev gören Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı. sınırına yakın olan kentte, binanın imhası sırasında meydana gelen patlamanın ise endişe yarattığı bildirildi.

Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

'nin sınırında yer alan Kaesong kentinde meydana gelen patlamanın nedeni ortaya çıktı.

Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

Güney Koreli yetkililer, Kaesong'daki fiili bir elçilik olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve 'nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu'nun imha edildiğini doğruladı. İmha sırasında meydana gelen patlama endişeye neden olmuştu.

Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

KIM JOGN-UN'UN KIZ KARDEŞİ, "ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ" DEMİŞTİ

lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 'yi 'düşman' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu'nu ise 'işe yaramaz' olarak değerlendirerek, "Yakında çöküşüne tanık olacaksınız" demişti.

Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

Savunma Bakanlığı, bahsi geçen binadaki patlamanın görüntülerini yayınladı ve irtibat bürosunda Güney Koreli personelin çalışmadığını belirtti.

Son dakika: Dünya bu şok gelişmeyi konuşuyor! Kuzey Kore, Kore İrtibat Bürosu'nu böyle havaya uçurdu | Video

Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

Güney Koreli yetkililer, Kaesong'daki 'elçilik' olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve 'nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu'nun imha edildiğini doğruladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, patlamanın görüntülerini yayınladı.

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Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...
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