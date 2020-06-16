Ajanslar son dakika duyurdu! Kuzey Kore orayı havaya uçurdu! Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo-jongdan şoke eden açıklamaları...

KIM JOGN-UN'UN KIZ KARDEŞİ, "ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ" DEMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'yi 'düşman' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu'nu ise 'işe yaramaz' olarak değerlendirerek, "Yakında çöküşüne tanık olacaksınız" demişti.