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- güçleri arasında : 3 ölü

ile arasında Himalayalar'da bulunan tartışmalı sınır bölgesinde Çin-Hindistan güçleri arasında şiddetli yaşandı. Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ladakh bölgesinde yaşanan çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ordu açıklamasında, her iki taraftan da üst düzey askeri yetkililerin durumu kontrol altına almak için görüştükleri bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.6.2020 20:31 Son Güncelleme: 16.6.2020 20:36 ABONE OL
Çin-Hindistan güçleri arasında çatışma: 3 ölü

Hindistan ile Çin arasında Himalayalar'da bulunan tartışmalı sınır bölgesinde Çin-Hindistan güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı. Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ladakh bölgesinde yaşanan çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ordu açıklamasında, her iki taraftan da üst düzey askeri yetkililerin durumu kontrol altına almak için görüştükleri bildirildi.
Çin, çıkan çatışma sonucu can kaybına ilişkin açıklama yapmazken, Hindistan güçlerini Galwan Vadisini geçmekle suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Hindistan'a tek taraflı bir eylemde bulunmama çağrısı yaparak, "Hindistan sınırı dün 2 kez geçti. Çin güçlerinin düzenlediği provokasyon ve saldırılar her iki sınır gücü arasında fiziksel çarpışmalara neden oldu" dedi.
Her iki ülke de yıllardır karşı tarafa ateş açılmadığı konusunda ısrarcı. Son olarak Hindistan ordusu bugün karşı tarafa ateş açılmadığını ifade etti. Yerel kaynaklar bir Hindistan askerinin dövülerek öldürüldüğünü iddia ederken ordudan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan can kaybının, son yıllarda iki ülke arasındaki ilk "çarpışma" olduğu ifade ediliyor.

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Çin-Hindistan güçleri arasında çatışma: 3 ölü
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