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'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi

'in başkenti 'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle kentteki alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 20:41 Son Güncelleme: 16.6.2020 20:47 ABONE OL
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi

Belediyesi Eğitim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, kentte ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesindeki tüm okulların eğitim faaliyetleri yarından itibaren askıya alındı.

Söz konusu kararın kentte acil durumun "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye çıkarılması uygulamasının bir gereği olarak alındığı; öğrencilerin eğitime evlerinde internet üzerinden devam edeceği belirtildi.

Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi

Eyaletler arası seferler durduruldu

Belediyesi yetkililerinden Çın Bey, yaptığı açıklamada, alarm seviyesinin yükseltilmesinin gereği olarak Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

Market, gıda pazarları, restoranlar ve iş yerlerinde sıkı kontrol önlemleri uygulayacağını ve buralarda çalışanların maske ve eldiven takmalarını sıkı takip edeceğini vurgulayan Çın, ithal gıdaların izlenebilirliğini ve karantina standartlarının seviyesinin yükseltileceğini kaydetti.

Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi

Kentten ayrılacakların test sonucunun negatif olması gerekiyor

Şinfadi pazarıyla bağlantılı alınan tedbirlerde, evden çalışmanın teşvik edildiği ve üretimin durdurulmayacağı basına yansırken 'den ayrılmak durumunda kalanların son 7 günde yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun, negatif olması gerekiyor.

Müze, kütüphane, sanat galerileri ve parkların ziyaretçi trafiği da normal kapasitenin yüzde 30'unun üzerinde olmayacak.

Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi

Kentte "seyahat kısıtlaması"

Yetkililer, daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen 'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış; vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların, Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.

Taksicilerin de müşterilerini kent dışına çıkarmaları yasaklanırken otobüs, tren ve metrolara belirli sayıda yolcu taşıma sınırlaması ve maske takılması kuralı getirilmişti.

Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu, gün içinde ülkedeki 40 vakadan 27'sinin 'de görüldüğünü açıklamıştı.

Yeni vakalarla Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana saptanan vaka sayısı 106'ya yükselmişti.

ana karasında 83 bin 221 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi
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Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
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