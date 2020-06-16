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Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay

Son dakika haberi... 'da önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Bakımını üstlenmek eve kendine yardımcı olması için bir genci evlat edinen 65 yaşındaki kadın, gence aşık oldu. Adı olduğu öğrenilen genç de yaşlı kadına aşık olunca klasik bir evlilik teklifi planı yaptı. Yaşlı kadın, 24 yaşındaki Ardi Waras'a artık biriyle evlenmesi gerektiğini söyleyince olanlar oldu. İşte, akıllara durgunluk veren haberin detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.6.2020 13:21 Son Güncelleme: 16.6.2020 13:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay

'da önceki gün dünyanın konuştuğu bir olay gerçekleşti. Hem ülke basınında, hem de dünya basınında gündem olan olaya göre, 65 yaşındaki bir kadın, 24 yaşında bir genci yaklaşık bir sene önce evlat edindi. Aynı evde yaşamaya başlayan ikili, bir süre sonra birbirine aşık oldular. 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki ile akıllara durgunluk veren bir şekilde evlendi! Gambreng, "Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay

'nın Güney Samatra bölgesinde yaşayan Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki adlı gençle evlendi. "Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu" diyen Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada ilginç ifadelere yer verdi.

Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay

Mbah Gambreng olayın şöyle gerçekleştiğini söyledi:

"Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim. O da bana benimle evlenmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım ve kabul ettim"

Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay
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Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay
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