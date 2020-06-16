Son Dakika Haberi | 65 yaşındaki kadın evlat edindiği gence aşık olunca... O ülkede akıllara durgunluk veren olay

Endonezya'da önceki gün dünyanın konuştuğu bir olay gerçekleşti. Hem ülke basınında, hem de dünya basınında gündem olan olaya göre, 65 yaşındaki bir kadın, 24 yaşında bir genci yaklaşık bir sene önce evlat edindi. Aynı evde yaşamaya başlayan ikili, bir süre sonra birbirine aşık oldular. 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile akıllara durgunluk veren bir şekilde evlendi! Gambreng, "Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.
Endonezya'nın Güney Samatra bölgesinde yaşayan Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı gençle evlendi. "Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu" diyen Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada ilginç ifadelere yer verdi.
Mbah Gambreng olayın şöyle gerçekleştiğini söyledi:
"Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim. O da bana benimle evlenmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım ve kabul ettim"