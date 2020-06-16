Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

SON DAKİKA: sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Gelen son dakika haberine göre, - sınırında askerler birbiriyle çatıştı. Çıkan çatışmada 3 Hint askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hindistan yönetimi, mayıs ayı başında Çin askerlerinin 3 noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını duyurmuştu. Askerlerin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti. Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.6.2020 13:36 Son Güncelleme: 16.6.2020 13:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Son dakika haberi: Hindistan'ın kuzeydoğusundaki yer alan Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 3 Hint askeri öldü.

Hindistan'ın devlet kanalı NDTV'nin haberine göre, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi. Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanıldı. Ladakh bölgesi Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.

ÜÇ YIL ÖNCE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Hindistan yönetimi, mayıs ayı başında Çin askerlerinin 3 noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını duyurmuştu. Askerlerin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti. Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Beşiktaş saldırısı ile ilgili flaş gelişme! Hapis cezalarını BAM onadı Çatışmada Beyoğlu'nu savaş alanına çeviren çetelere baskın: 23 gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA