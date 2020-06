Trump'tan çarpıcı açıklama! "John Bolton'un kitabı yayımlanırsa..."

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanması halinde dava konusu olabileceğini belirtti.

Trump, Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen, Simon & Schuster yayınevi tarafından gelecek hafta piyasaya sürülmesi beklenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" kitabı hakkında konuştu.