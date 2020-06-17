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'de şoke eden olay! 92 yaşındaki kadına saldırı anları kamerada

’nin kentinde, daha önce yaklaşık 100 kadar suçtan gözaltına alınan bir kişi, yoldan geçerken 92 yaşındaki bir kadına yumruk attı. Yaşlı kadın aldığı darbeyle yere düşerek yaralanırken, polis o anları kaydeden sokak kamerasının görüntülerini yayınladı.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 14:37 Son Güncelleme: 17.6.2020 15:13 ABONE OL
ABD'de şoke eden olay! 92 yaşındaki kadına saldırı anları kamerada

New York'un Manhattan bölgesinde yürüme değnekleriyle yürüyen yaşlı bir kadın, yoldan geçen Rashid Brimmage (31) tarafından yumruklandı. Yüzüne darbe alan kadın, yere yuvarlanarak başını çarptı.

Polis, saldırganın geçmişte 100 kadar ayrı suçtan gözaltına alındığını ifade etti. Brimmage'in, polis tarafından en son mart ayında işlediği bir suçtan gözaltına alındığı bildirildi.

Yolda yürüyen 92 yaşındaki yaşlı kadına böyle yumruk attı! | Video

Yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anlarının anbean yansıdığı sokak kamerasının görüntülerini, polis kamuoyuyla paylaştı.

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ABD'de şoke eden olay! 92 yaşındaki kadına saldırı anları kamerada
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