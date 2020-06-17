ABD’deki gösterilerde bir kişi silahla vuruldu

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde eski sömürge valisi Juan Onate Salazar'ın heykelinin kaldırılması için düzenlenen protestoda, bir kişi silahlı sivil milislerce vurularak yaralandı. Polis sözcüsü Gilbert Gallegos, heykelin kaldırılması için protesto düzenleyen kişilerden birinin, karşıt görüşü savunan bir grup silahlı eylemci ile yaşanan arbedede silahla vurulduğunu, yaralının sağlık durumun kritik olduğunu belirtti. Kendilerine 'New Mexico Sivil Muhafızları' adını veren silahlı gurubun üyeleri, olayın ardından gözaltına alındı. eyalette önceki Önceki gün Alcalde kentindeki bir Salazar heykeli halkın tepkisi üzerine kaldırılmıştı. İspanyol sömürge valisi, bölgedeki işgal ve sömürge yönetimi sırasında yerli nüfusa yönelik katliamlardan sorumlu tutuluyor. ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinden sonra, ırkçılık karşıtı protestolar ülkeye yayılmış, farklı eyaletlerde sömürge ve kölecilik dönemlerinin tarihi kişiliklerinin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılması gündeme gelmişti.