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’li vekil Omar’ın babası koronadan öldü

Giriş Tarihi: 17.6.2020 ABONE OL
ABD’li vekil Omar’ın babası koronadan öldü
ABD'DE Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Minnesota'yı temsil eden Demokrat Partili Omar, "Babamı kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum. Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır" ifadelerini kullandı. Somali göçmeni bir ailenin çocuğu olan Omar, 1995'te ailesiyle birlikte ABD'ye iltica etmişti. Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, 2018'de ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadın vekiller olarak tarihe geçti.
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ABD’li vekil Omar’ın babası koronadan öldü
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