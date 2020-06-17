Son dakika haberi: Brezilya’dan yeni korona virüs vakası rekoru! 37 binden fazla kişi enfekte...

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ



Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 237 bin 500 olurken, 34 bin 405 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 188 bin 382'ye çıkarken; 8 bin 910 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 157 bin 716 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 547 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 969'a yükselirken, hasta sayısı 298 bin 136 oldu.



