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Son dakika: ve arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

ile arasında çıkan krizde son dakika gelişme yaşandı.Dünyanın en büyük nüfusuna sahip iki ülkesi arasında çatışma çıktı. Çin ve Hindistan arasında çıkan gerilimde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İki nükleer güç arasında çıkan çatışmanın ardından son dakika gelişme yaşandı. İşte Çin ve Hindistan arasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan gelişmeler...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.6.2020 11:41 Son Güncelleme: 17.6.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

, ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin-Hindistan sınırında dün yaşanan çatışmayı değerlendirdi.

ÇİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

"İki taraf, bu konuyu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek, sınır bölgesinde durumu yatıştırmak, barış ve huzuru temin etmek için anlaştı." diyen Cao, çatışmanın Hint askerlerinin provokasyon ve saldırısı sonrası gerçekleştiğini öne sürdü.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

hükümetinin çatışma nedeniyle Yeni Delhi'yi güçlü şekilde protesto ettiğini belirten Cao, "Bir kez daha 'ın uzlaşmamıza uygun hareket etmesini, sınır bölgesindeki birliklerini sınırı geçmemesi ve durumu daha karmaşık hale getirebilecek tek taraflı eylem ve provokasyonlara girmemesi konusunda sıkı şekilde disiplin altına almasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın sınırda yaşanan gerilimin ardından ölü ve yaralı sayısını açıklamasına rağmen Çin tarafında söz konusu duruma ilişkin bilgi verilmemişti.

SON 45 YILIN EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMASI

Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, çatışmada aralarında 1 subayında bulunduğu 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Bu, son 45 yılda iki ülke arasında yaşanan en şiddetli çatışma oldu.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

Ordusu'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanılmıştı.

Sonradan hayatını kaybeden askerlerin ağır yaralananlar arasından bulunduğu belirtiliyor.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

"43 ÇİN ASKERİ ÖLDÜ VEYA AĞIR YARALANDI" İDDİASI

ANI ajansının haberinde, tarafından 43'ün üzerinde askerin öldüğü veya ağır yaralandığı öne sürüldü.

Çin, hayatını kaybeden askerler olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, çatışmada ölen ya da yaralanan Çin askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, askerlerinin iki taraf arasında varılan uzlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiğini, sınırı 2 kez yasa dışı biçimde geçtiğini ve Çin personeline provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek, bunun iki sınır gücü arasında ciddi fiziksel çatışmayla sonuçlandığını söylemişti.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmanın 'in tek taraflı olarak bölgedeki statükoyu değiştirme girişimi sonucunda yaşandığı ve her iki tarafın kayıplar verdiği kaydedilmişti.

Ladakh bölgesi, Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

EGEMENLİK HAKLARI KAYNAKLI GERİLİM, 2017'DE TIRMANMIŞTI

Hint yetkililer, mayıs başında askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı.

Askerlerin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

ve , Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.

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Son dakika: Çin ve Hindistan arasındaki krizde flaş gelişme! Anlaştılar
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