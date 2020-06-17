Çinli milyarderi oğlu kurtardı

Dünyanın en zengin iş adamlarından bir olan Çinli milyarder He Xiangjian kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Xiangjian, ülkenin Guangdong eyaletine bağlı Foşan kentinde bulunan villasına zorla giren ellerinde patlayıcı madde olduğunu iddia eden silahlı kişiler tarafından rehin alındı. Pazar akşamı yaşanan olayda şüpheliler, 77 yaşındaki iş adamını kaçırmak istedi. Evdeki kargaşa sırasında Xiangjian'ın 55 yaşındaki oğlu He Jianfeng, evin yanındaki nehre atlayarak kurtulmayı başardı. Nehri yüzerek geçen Jianfeng, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, yerel saatle sabah 05.00 sıralarında iş adamının villasına baskın düzenledi. Xiangjian, yara almadan sağ olarak kurtarıldı.Ülkede yankı uyandıran olaya ait görüntülerde polisin şüpheli 5 kişiyi olaysız bir şekilde tutukladığı görüldü. Yetkililer, iş adamının güvende ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çin'in en zengin 6'ncı dünyanın en zengin 36'ncı iş insanı olan Xiangjian, beyaz eşya üreten Midea Group'un kurucusu. Xiangjian'ın 26 yaşındayken kurduğu Midea yılllar içerisinde dünyanın en büyük ev aletleri üreticisi haline geldi. Midea Grup, yatırım yaptığı 200'den fazla şirketle 2019'da 33 milyar dolar gelir elde etmişti.