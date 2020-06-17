Corona virüs ile ilgili son dakika haberi: Oxford’un aşısı corona virüse karşı en az bir yıl koruyacak

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi'nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı en bir yıl koruma sağlayacağını söyledi.

İngiltere'deki aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi, nisan ayında insan deneylerine başladı. Şu an üçüncü aşama klinik deneylerinde bulunan çalışmada 10 bin katılımcı bulunuyor.

MİLYONLARCA DOZ DAĞITILACAK

Oxford Ünviersitesi tarafından aşı denemelerinin Ağustos'ta tamamlanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca milyonlarca doz aşının küresel çapta dağıtımını yapacak. Cambridge merkezli firma, Cumartesi günü 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikle olarak üretici İngiltere'de, 400 milyon dozunun ise ABD'de dağıtımı geçen ay kararlaştırılmıştı.