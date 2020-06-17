Filistin Yönetimi’nden Arap Birliği’ne 100 milyon dolarlık acil kredi talebi

Büyükelçi Levh, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Arap Maliye Bakanları Konseyi'ne, Filistin'in İsrail'den vergi gelirlerini tahsil edene kadar 100 milyon dolarlık kredi talebinde bulunduk, ancak henüz bir yanıt alamadık." dedi.

Levh, ülkesinin kredi talebinin, "Arap ülkelerinin ayda 100 milyon dolarlık bir Arap güvenlik ağı sağlama konusundaki birbirini takip eden Arap Birliği oturumlarının kararlarına yanıt vermemesinden sonra geldiğini" belirtti.

Arap ülkelerinin Filistin halkının İsrail ve ABD planlarına karşı mücadelesinin sürdürülmesinde ulusal bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Levh, Arap ülkelerinin, Filistin Yönetimi'nin bu talebini en kısa zamanda karşılamayı umduğunu kaydetti.

Arap liderleri, 2010 yılında Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen Arap Birliği zirvesinde, İsrail'in Filistin'in gelirlerine el koyması veya bu çerçevede herhangi bir sorunun yaşanması durumunda Filistin Yönetimi'ne aylık 100 milyon dolarlık yardım yapılması kararı almıştı.

İSRAİL'İN İLHAK PLANI

Filistin Devlet Başkanı Abbas 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımların ilhak etme planına karşı, ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordinasyonu derhal durdurmaları talimatı verdi.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağı yönündeki kararına binaen, vergi gelirlerini teslim almayı reddettiklerini duyurdu.

Ülkeye ithal edilen malların gümrük vergileri olan bu kaynak, Filistin'in genel gelirlerinin yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyordu.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.