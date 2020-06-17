Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?

Son dakika: ’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve koordinesinde yürütülen hava harekatı ile ilgili son dakika haberi geldi. tarafından yapılan açıklamaya göre 'de icra edilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildi. Bu açıklama sonrasında vatandaşlar “Haftanin nerede” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Haftanin hakkında bilgiler ve konumu…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 10:59 Son Güncelleme: 17.6.2020 10:59 ABONE OL
Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?

'de PKK'ya darbe! Terör örgütü PKK'ya karşı icra edilen hava operasyonunda, 4 teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonun, Haftanin'de gerçekleştirildiği açıklandı. Hava harekatının MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından birçok vatandaş için, 'Haftanin nerede' sorusu merak konusu oldu. İşte, Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin ile ilgili detaylı bilgiler...

Haftanin, kahraman silahlı kuvvetlerimiz tarafından icra edilen son operasyonların ardından harita üzerinden araştırılmaya başlandı. Haftanin, Kandil Dağlarının uzantısı olarak bilinen bir bölgedir ve Şırnak'a yakın bir konumda bulunmaktadır.

Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?

Aynı zamanda Terör örgütü PKK'nın kamplarından biri olarak da bilinen , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir. Terör örgütünün Zap, Avaşin, Matina, Gara gibi kampları da bu il sınırları içindedir.

Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?
Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA