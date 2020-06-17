Son dakika: Haftanin’e hava harekatı: Haftanin nerede, hangi ülke topraklarında?

Haftanin'de PKK'ya darbe! Terör örgütü PKK'ya karşı icra edilen hava operasyonunda, 4 teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonun, Haftanin'de gerçekleştirildiği açıklandı. Hava harekatının MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından birçok vatandaş için, 'Haftanin nerede' sorusu merak konusu oldu. İşte, Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin ile ilgili detaylı bilgiler...

Haftanin, kahraman silahlı kuvvetlerimiz tarafından icra edilen son operasyonların ardından harita üzerinden araştırılmaya başlandı. Haftanin, Kandil Dağlarının uzantısı olarak bilinen bir bölgedir ve Şırnak'a yakın bir konumda bulunmaktadır.