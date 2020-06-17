Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Irak’ta milletvekili korona karantinasından kaçtı! Karantinadan kaçan milletvekiline dava

’ta milletvekili korona karantinasından kaçtı! Karantinadan kaçan milletvekiline dava

Meclisi'nde 2. korona virüsü vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.6.2020 14:11 ABONE OL
Irak’ta milletvekili korona karantinasından kaçtı! Karantinadan kaçan milletvekiline dava

Irak Meclisi'nde 2. korona virüsü vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.

Özellikle Mayıs aydından sonra korona virüs vakalarının büyük ölçüde arttığı Irak'ta 2 milletvekilinde korona virüsü tespit edildi. Virüse yakalanan milletvekili Mahasin el-Sadun, Musul kentinde kaldığı karantinadan kaçtığı iddiaları üzerine harekete geçen Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili hakkında dava açtı. Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, korona virüsü tespit edilen ve Musul'daki hastanede karantinaya alınan bir milletvekilinin zorla hastaneden çıkması üzerine dava açtığını söyledi.

El-Temimi açıklamasında toplumda kati olarak hastalık yaymak suçundan milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Musul İl Sağlık Müdürlüğü milletvekili el-Sadun'nun 3 korumasıyla birlikte karantinaya alındıkları hastaneden kaçarak görevlilere saldırdığını ifade ederken, el-Sadun kendisinde korona virüsü olmadığını iddia etti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü Son dakika: Coronavirüs ilacı deksametazon ile tedavi olan kronik hasta konuştu: Kendimi çok şanslı hissediyorum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak’ta milletvekili korona karantinasından kaçtı! Karantinadan kaçan milletvekiline dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA