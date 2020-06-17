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'da muhalefetten hükümete "Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz" suçlaması

'da, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, 7 Haziran'dan bu yana yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili toplam ölü sayılarını güncellemeyen hükümeti, "Kovid-19 ölümlerini saklamakla" suçladı.

AA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 19:02 Son Güncelleme: 17.6.2020 19:10 ABONE OL
İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması

PP lideri Pablo Casado, meclis genel kurulunda yapılan ve muhalefetin hükümete sorular yönelttiği oturumda, Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben, "Kovid-19'dan ölenlerin sayısı sizin söylediğiniz gibi 27 bin 136 değil 43 bin." diye seslendi.

İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması

"Kovid-19'a karşı başarısız bir yönetim sergilediğinizden tüm dünyada kimsenin şüphesi yok." diyen Casado, hükümetin, Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 16 bin az gösterdiğini iddia etti.

İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması

Mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumundaki, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da benzer suçlamalarda bulunup, gerçek ölü sayısının 48 bin olduğunu ileri sürdü.

İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması

Salgınla ilgili rakam tartışmasına girmeyen Başbakan Sanchez ise muhalefet partilerinden Kovid-19'a karşı sosyal ve ekonomik mücadelede hükümete destek olmalarını istedi.

İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması

Sanchez ayrıca Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin anısına 16 Temmuz'da Madrid'deki Kraliyet Sarayı'nda resmi anma töreni düzenleneceğini, Kralı 6. Felipe'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey temsilcilerin de buna katılacağını duyurdu.

İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile ilgili verileri son dönemde haftalık ölü ve günlük vaka sayılarıyla sınırlı tutarken, en son 7 Haziran'da 27 bin 136 olarak açıkladığı toplam ölü sayısını güncellemiyor.

İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması
İspanya'da muhalefetten hükümete Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz suçlaması
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İspanya'da muhalefetten hükümete "Coronavirüs ölümlerini saklıyorsunuz" suçlaması
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