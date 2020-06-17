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Haberler Dünya Haberleri İsrail, coronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

, coronavirüs aşısı almak için 'li firmayla anlaştı

, yeni tip coronavirüs aşısı satın almak için 'li ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı.

AA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 21:49 ABONE OL
İsrail, coronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Kovid-19 aşısı almak için Moderna ile anlaşma imzaladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Kovid-19 durum değerlendirmesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, "Moderna şirketinden aşı almamıza imkan sunacak anlaşmayı imzaladık. Şirket yetkilileri gelecek yılın ortasında aşıyı bulacaklarını söylüyorlar, başarılı olmalarını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Moderna ile yapılan aşı anlaşmasının detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan yerel basına konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Moderna'nın yanı sıra birçok ilaç firmasıyla Kovid-19 aşısı alımı için anlaşma imzalamayı planladığını aktardı.

Moderna, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel Kovid-19 aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay almıştı.

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İsrail, coronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı
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