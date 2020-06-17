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paylaştı! Kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor

: kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 00:10 Son Güncelleme: 18.6.2020 00:33 ABONE OL
MSB paylaştı! Kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.

MSB bu görüntülerle paylaştı. Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor | Video

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

MSB: #PençeKaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor.

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MSB paylaştı! Kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor
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