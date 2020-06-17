Ortak devriyeye bombalı saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ve Türk askerlerin İdlib'deki ortak devriye faaliyeti sırasında bir bombanın infilak ettiğini açıkladı. Konaşenkov "Bugün (dün) Eriha ile Urum el Coz güzergahındaki devriye sırasında, militanlar M4 karayolundaki durumun izlenmesinin engellenmesi amacıyla bir saldırı girişiminde bulundu. Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştu. Askerler yara almadı" dedi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib kentindeki M4 kara yolunda 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.