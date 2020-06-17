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sempatizanı 'un aracına kaza yaptırdı! Gözaltına alındı

Başbakanı ’ın aracının önüne atlayarak neden olan terör örgütü sempatizanı gözaltına alındı. Parlamento önünde gösteri yapan 10 kadar PKK sempatizanından biri, katıldığı oturumdan ayrılan Johnson’ın aracının önüne atladı.

AA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 17:30 Son Güncelleme: 17.6.2020 17:56 ABONE OL
PKK sempatizanı Boris Johnson'un aracına kaza yaptırdı! Gözaltına alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aracının önüne atlayarak trafik kazasına neden olan terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı. Parlamento önünde gösteri yapan 10 kadar PKK sempatizanından biri, katıldığı oturumdan ayrılan Johnson'ın aracının önüne atladı.

Fren yapan Johnson'ın makam aracına arkadaki koruma aracı çarparken, polis PKK sempatizanını gözaltına alarak parlamento içindeki polis merkezine götürdü.

JOHNSON ARAÇTAYDI

İngiliz makamları olay sırasında Johnson'ın araçta olduğunu doğruladı.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İngiltere'de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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PKK sempatizanı Boris Johnson'un aracına kaza yaptırdı! Gözaltına alındı
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