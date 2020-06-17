Son dakika: Coronavirüs ilacı deksametazon ile tedavi olan kronik hasta konuştu: Kendimi çok şanslı hissediyorum

MUCİZEVİ ETKİ GÖSTERDİ

Kronik pek çok rahatsızlığı bulunan, yaş olarak riskli grupta yer alan ve 15 yıl önce kanseri yenmiş Herring, ilacın kendisini hızla iyileştirdiğini bildirdi.

Herring açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

Nefes alıp vermem daha da kötüleşince ilacı kullanmaya başladık. 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktım. 1 hafta sonra ise eve geri dönmüştüm. Şu an mükemmel hissediyorum, enerjim tamamen yerinde. Deksametazon verildiği için çok şanslı hissediyorum. Benim tedavi sürecimde kesinlikle fark yarattı.