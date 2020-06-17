Son dakika: Coronavirüs ilacı deksametazon ile tedavi olan kronik hasta konuştu: Kendimi çok şanslı hissediyorum

Oxford Üniversitesi uzmanlarının coronavirüse karşı ilk etkili ilaç olarak duyurduğu deksametazon, DSÖ tarafından, "Ölüm oranını azaltan ilk uygulama" olarak tanımlandı. DSÖ kısa sürede ilacın nasıl kullanılacağını açıklayacağını söyledi. İlaç dünya basınında geniş yer tutarken, İngiliz medyası da ilacın kullanıldığı hastaların peşine düştü. Deksametazon isimli ilacın kullanıldığı 2 bin hastadan biri olan ve kronik rahatsızlıkları da bulunan 69 yaşındaki İngiliz vatandaşı Peter Herring yaşadıklarını anlattı. İşte deksametazonun etkilerine dair tüm detaylar...
OKSİJEN ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU
Cambridgeshire'da yaşayan 69 yaşındaki Peter Herring, nisan ayı sonunda coronavirüse yakalanarak hastaneye gittiğini söyledi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Herring nefes almakta oldukça güçlük çekiyordu. Herring, solunum cihazına bağlanmasına ramak kala deksametazon isimli ilacı kullanmaya gönüllü olduğunu ifade etti. İlacın kullanıldığı 2 bin hastadan biri olan Herring, kendisini çok şanslı hissetiğini belirtti.
"YÜKSEK TANSİYON, DİYABET GİBİ KRONİK RAHATSIZLIKLARIM VAR"
Herring hastaneye gittiği günü şu sözlerle anlatıyor:
Hastaneye gittiğimde nefes bile alamıyordum. Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonum olduğu için endişeliydim. 15 yıl önce kolon kanseri de atlattığımı düşünürsek yüksek risk seviyesindeydim. Sağlık ekibi solunum cihazına bağlanmaktan 24 saat uzaklıkta olduğumu söyledi. Bunu kimse istemiyordu.
MUCİZEVİ ETKİ GÖSTERDİ
Kronik pek çok rahatsızlığı bulunan, yaş olarak riskli grupta yer alan ve 15 yıl önce kanseri yenmiş Herring, ilacın kendisini hızla iyileştirdiğini bildirdi.
Herring açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:
Nefes alıp vermem daha da kötüleşince ilacı kullanmaya başladık. 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktım. 1 hafta sonra ise eve geri dönmüştüm. Şu an mükemmel hissediyorum, enerjim tamamen yerinde. Deksametazon verildiği için çok şanslı hissediyorum. Benim tedavi sürecimde kesinlikle fark yarattı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN DEKSAMETAZON AÇIKLAMASI
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ilaç ile ilgili umutlu konuştu.
Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama. Bu mükemmel bir haber. İngiliz hükümetini, Oxford Üniversitesi'ni ve bu hayat kurtaran buluşa katkı sağlayan tüm hastaneleri ve hastaları tebrik ediyorum" dedi.