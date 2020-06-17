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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...

Son dakika haberi: 'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...

Corona virüs salgını ile ilgili ikinci dalga endişeleri sürerken 'den çarpıcı bir açıklama geldi. İngiltere'de geliştirilen bir testinin semptom göstermeyen hastalar üzerinde de etkili olduğu belirtildi. Hastaların yüzde 98'ini tespit edileceği ifade edilen testin çığır açacağı belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.6.2020 14:40 Son Güncelleme: 17.6.2020 14:54 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...

'de Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen () testinin semptom göstermeyen hastaları da tespit ettiği belirtildi.

Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...

HASTALARIN YÜZDE 98'İNİ...

Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen testinin hiçbir semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere hastaların yüzde 98'ini tespit edebileceği ifade edildi.

Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...

Birmingham Üniversitesi İmmünoloji ve İmmünoterapi Enstitüsü'nden Dr. Alex Richter, sonuçların bin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanının yer aldığı çalışmalara dayandığını söyledi.

Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...

ÇIĞIR AÇACAK

Ritcher gelecek ay tanıtılacak olan testin çığır açacağını da iddia etti.

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Son dakika haberi: İngiltere'den corona virüs ile ilgili çarpıcı gelişme! Semptom göstermeyen hastalar...
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