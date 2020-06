Trump’ı zora sokacak bir kitap daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı, son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla dertte. Trump'ı zor durumda bırakacak yeni bir kitap geliyor. Başkanın yeğeni Mary Trump, ağustos ayında amcası hakkında yazdığı Too Much and Never Enough adlı kitabı çıkarıyor. Donald Trump'ın ölen ağabeyi Fred Trump Jr'in kızı Mary Trump, kitabını, Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonu'ndan birkaç hafta önce, 11 Ağustos'ta yayımlıyor. Guardian'ın haberine göre Trump'ın "rahatsız edici ve müstehcen" hikayelerini anlatacak olan kitabın, Mary Trump'ın, 1990'larda Donald Trump'ın "şüpheli vergi planları" ile ilgili nasıl birincil kaynak olduğunu ortaya koyması bekleniyor. New York Times'ın araştırması, Pulitzer ödülü kazanmıştı. Mary Trump'ın babası Fred Jr, uzun yıllar alkol bağımlılığı sorunuyla mücadele ettikten sonra 1981'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Mary Trump, kitabında, amcası Donald Trump'ın "babasının ölümünde etkili olduğunu ve babası bağımlılığın kritik eşiğindeyken onu ihmal ettiğini" öne sürdü.ABD Başkanı Trump, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanması halinde dava konusu olabileceğini belirtti. ABD Başkanı, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini ancak meselenin önünde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etti. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar" ifadesini kullandı.