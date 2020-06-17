Ukrayna’da Devlet Başkanlığı önünde kavga: 15 gözaltı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya yanlısı Anatoliy Şariy adlı blogger'ın partisine mensup yaklaşık 500 kişilik bir grup, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

'Güvenlik güçlerinin keyfi uygulamalarını, aktivistlere ve gazetecilere yönelik saldırıları' protesto eden göstericiler, 'Vova (Zelenski), çık dışarı', 'O benim başkanım değil' sloganları attı.

RADİKAL MİLLİYETÇİLER SALDIRDI

Bu sırada Rusya yanlılarını protesto etmek için toplanan, radikal milliyetçilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik başka bir grup, sis bombaları ve biber gazıyla diğer gruba saldırıda bulundu.

İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale derken, bazı göstericilerin polise karşı koydukları görüldü. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı.